Суд вынес приговор фигуранту дела о подготовке теракта в Казанском соборе

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга осудил фигуранта дела о подготовке взрыва в Казанском соборе Алисхана Эсмурзиева на два года колонии-поселения, а также наложил на него штраф в размере 50 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении со штрафом в 50 тысяч рублей», — сообщили представители объединенной пресс-службы судов Петербурга.

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Эсмурзиев стал вторым осужденным фигурантом по данному делу. Ранее по данному делу был осужден Шамиль Омаргаджиев. Третьим фигурантом дела является гражданин Таджикистана Фируз Калавуров.

В декабре 2017 года суд арестовал троих фигурантов дела о подготовке терактов в Петербурге.