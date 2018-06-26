Парламент Нидерландов запретил носить бурку в общественных учреждениях

Верхняя палата парламента Нидерландов приняла закон, запрещающий носить в общественных учреждениях скрывающую лицо одежду. Об этом сообщает Reuters.

Подчеркивается, что запрет коснется школ, больниц и прочих государственных учреждений, а также общественного транспорта, но на улице ограничения действовать не будут.

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Согласно новому закону, под запрет попадают любые предметы одежды, скрывающие лицо, включая шлемы для мотоциклистов и лыжные маски.

Сообщается, нижняя палата парламента одобрила данный законопроект еще в 2016 году. Ранее нидерландский парламент пытался принять еще более жесткий запрет на ношение бурки во всех общественных местах, но он не был принят.

Хотя авторы закона утверждают, что он направлен на усиление мер безопасности, его критики полагают, что единственная цель запрета — избавиться от мусульманских головных уборов.

Также отмечается, что в Нидерландах бурки или никабы носят всего 200-400 женщин, а потому их ношение не является большой проблемой для страны.

Ранее сообщалось, что аналогичные законы были приняты в Дании, Австрии, Бельгии и других странах.