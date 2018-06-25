В Липецке из-за пожара эвакуирован бизнес-центр

В Липецке из-за пожара в одном из офисов был эвакуирован бизнес-центр «Липчанка». Об этом сообщает официальный сайт ГУ МЧС по Липецкой области.

Объявленный ранее повышенный ранг пожара отменен, отметили в МЧС.

По данным РИА «Новости», всего было эвакуировано более 500 человек. Пострадавших нет.

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В областном МЧС рассказали, что возгорание произошло на четвертом этаже в пятиэтажном офисном здании. Причины возгорания устанавливаются.

Уточняется, что вызов о возгорании поступил в 10.34, в 10.58 пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. В работах по тушению пожара принимали участие восемь пожарно-спасательных отделений.

Ранее сообщалось, что из офиса компании «Атомэнергопроект» были эвакуированы более 600 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации.