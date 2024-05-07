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Дилеры начали получать кроссоверы Forthing T5 Evo российского производства

У дилеров появились кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки

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IXEN Motors Rus

Российские автодилеры начали получать кроссоверы Forthing T5 Evo отечественной сборки. Об этом сообщает компания-дистрибьютор Ixen Motors.

Отмечается, что локальная сборка позволила лучше подготовить Forthing к российским климатическим условиям. К ним относятся обогревы лобового стекла и рулевого колеса. Также у автомобиля полностью русифицированная мультимедийная система.

Длина кроссовера Forthing T5 Evo — 4565 мм, колесная база — 2715 мм. Под капотом автомобиля — турбомотор 1.5 мощностью 197 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией марки Magna.

Сборка таких автомобилей налажена на заводе «Автотор» в Калининграде. В России кроссовер Forthing T5 Evo получит три варианта обвеса кузова. Первый вариант экстерьера будет классическим. Для второго дизайнеры увеличили спойлер переднего бампера и добавили цветовые акценты. Подобный вариант уже продают в Камбодже. Третья версия подразумевает большую решетку радиатора и спортивные бамперы (в КНР ее называют T5 Evo Hurricane Edition).

Ранее компания Geely показала первые фото новейшего кроссовера Galaxy E5.

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