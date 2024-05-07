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Внедорожник снес около 10 надгробий на Мариупольском кладбище в Таганроге

Автомобилистка заехала на кладбище в Таганроге и снесла несколько памятников

В Таганроге женщина на внедорожнике проехалась по кладбищу и снесла около 10 надгробий. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «Мой Таганрог».

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел 6 мая на Мариупольском кладбище. За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, по их словам, была женщина.

Она не справилась с управлением, вылетела на повороте с проезжей части и протаранила памятники. Затем автомобилистка бросила машину прямо на месте происшествия и скрылась. Свидетели ДТП были шокированы ее поведением.

«Мы проходили мимо, уже были сотрудники ГАИ. Не знаю, как он будет оттуда выбираться. Я в шоке, тем более накануне поминальные дни», — рассказала местная жительница.

Аналогичная ситуация произошла на Сахалине в конце апреля. Там водитель джипа снес памятники и бегал голым по кладбищу.

Ранее в Воронеже неизвестные принесли радужный флаг на могилу участника СВО.

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