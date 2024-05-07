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В Пекине поприветствовали вероятный визит Путина

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй: в Пекине приветствуют планируемый визит Путина

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Павел Быркин/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин договорились поддерживать контакты по стратегическим вопросам. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, слова которого передает РИА Новости.

«Главы двух государств договорились продолжать поддерживать тесные контакты и проводить углубленный обмен мнениями по китайско-российским отношениям и стратегическим вопросам», — заявил он.

Посол добавил, что КНР приветствует визит Путина после его инаугурации.

До этого Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин считает необходимым предотвратить разрастание конфликта на Украине и его выход из-под контроля.

7 мая состоялась инаугурация президента РФ. Владимир Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

Сообщалось, что визит Владимира Путина в Китай запланирован на 15-16 мая.

Ранее сообщалось, что в Госдуме может пройти встреча с будущим премьер-министром России.

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