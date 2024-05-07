Подростка арестовали после нападения с ножом на охранника российского храма

В Новосибирске решением Калининского районного суда под стражу заключили несовершеннолетнего гражданина Киргизии, который напал на охранника храма. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции области.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 июля 2024 года», — говорится в сообщении суда.

Инцидент с участием иностранного гражданина произошел 3 мая в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая» на улице Богдана Хмельницкого. По версии правоохранительных органов, 16-летний подросток в маске ворвался в храм и нанес охраннику три удара ножом в область головы и шеи. Полиция считает, что несовершеннолетний в своих поступках руководствовался мотивами национальной, идеологической, расовой и религиозной ненависти.

Потерпевший сумел отбиться от нападавшего и нажать тревожную кнопку. Агрессора задержали сотрудники полиции, а охранника забрали на скорой в одну из городских больниц.

Ранее во Франции задержали подростка, собиравшегося совершить теракт во время Олимпийских игр.