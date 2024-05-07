«Мужчины — как вино»: жена Смолова рассказала о планах игрока после завершения карьеры

Российский диджей и блогер Карина Истомина, жена футболиста «Динамо» Федора Смолова, в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» рассказала о том, чем планирует заниматься ее супруг после завершения профессиональной футбольной карьеры.

«Он говорил, что хочет пойти учиться на спортивный менеджмент. Либо постепенно изучать еще какие-то вещи, которые за следующие два года появятся у него на горизонте. Точно не будет такого, что он закончит [карьеру] и скажет: «Моя жизнь кончена». Мне кажется, что в 35-36 лет для мужчины все только начинается. Они же как вино», — заявила Истомина.

5 июня 2023 года нападающий московского «Динамо» Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. В середине ноября пара стала родителями. У них родилась дочь.

Истомина в 2021 году рассказала о своей наркотической зависимости. Ей также диагностировали пограничное расстройство личности, о чем она сообщала в различных интервью.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

Ранее Смолов объяснил, почему влюбился в Истомину, испытывающую психологические проблемы.