МВД подсчитало выпускников на торжественных мероприятиях в России

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В торжественных мероприятиях, посвященных окончанию школы, поучаствовали около 366 тыс. российских выпускников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает агентство «Москва».

Выпускные вечера прошли в российских регионах в ночь с 23 на 24 июня.

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«Торжественные мероприятия состоялись в более чем 11 тыс. образовательных организаций по всей стране. В них приняли участие порядка 366 тыс. выпускников», — сказала Волк.

Также отмечается, что 23 тыс. выпускников участвовали в праздничных мероприятиях в Государственном Кремлевском дворце и Парке Горького.

Ранее сообщалось, что иностранные фанаты поделились впечатлениями от праздника выпускников «Алые паруса».