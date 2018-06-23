На севере Москвы из-за ветра упало более 10 деревьев

Более десяти деревьев упали в результате сильного ветра на севере Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, скорость ветра достигала 18 метров в секунду.

«При порывах ветра повалены более десяти деревьев, повреждены три легковых автомобиля», — сказал он.

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По его словам, сильный ливень привел к подтоплению нескольких участков на четырех улицах Москвы. Ограничено движение автотранспорта по трем улицам.

Ливни с крупным градом прошли в Москве в субботу, 23 июня.

В МЧС призвали в непогоду не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Также не следует подходить к оборванным проводам и к раскачивающимся вывескам.