Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении, от заболевания уже погибли 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начало лихорадки зарегистрировали 8 июня.

«На 19 июня в шести графствах Кении насчитывалось более сотни заболевших (точная цифра не сообщается), а число зарегистрированных смертельных случаев достигло 13», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в крови больных был найден вирус лихорадки долины Рифт.

«Начало вспышки связывается с последствиями сильных дождей и наводнений, которые создали благоприятные условия для распространения комаров – основного переносчика вируса», — уточнили специалисты Роспотребнадзора.

Лихорадка также фиксируется у животных, например овец и верблюдов. Вирус мог передаваться при употреблении мяса или молока, а также от контакта с больным животным.

Ведомство призывает россиян учитывать информацию при планировании поездок.