Лондонский вокзал Чаринг-Кросс эвакуирован из-за сообщения о бомбе

В Лондоне правоохранительные органы эвакуировали вокзал Чаринг-Кросс после того, как мужчина заявил о бомбе. Об этом сообщается в твиттере полиции.

Отмечается, что находящийся на путях мужчина сообщил о том, что у него бомба. После этого полицейские эвакуировали, а затем закрыли вокзал.

Реклама

«Британская транспортная полиция задержала мужчину», — говорится в более позднем посте.

Как уточняется, из-за инцидента никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов продолжают оставаться на месте происшествия.

Ранее в Казани был эвакуирован аэропорт, после того как неизвестный сообщил о заложенной в здании бомбе.