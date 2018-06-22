Москвичам пообещали жару с грозой

В Москве 22 июня столбики термометров поднимутся до отметки в 30°С, а вечером в городе прогремит гроза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха в столице плюс 28-30°С, по области плюс 26-31°С», — сказали в центре, отметив, что гроза на западе Подмосковья и столицы может начаться около 15.00, а по Москве не раньше 18.00.

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Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повышен до желтого.

Уточнялось, что в северных, восточных и западных областях ЦФО уровень погодной опасности также будет повышен не только из-за ветра, но и из-за грозового предупреждения. В южных областях продолжает действовать предупреждение о высокой пожароопасности.