В Москве в пятницу ожидается до +31°С

В Москве в пятницу, 22 июня, ожидается до +31°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +29 до +31°С.

Днем переменная облачность. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее синоптики предупреждали москвичей о сильном ветре.

Отмечалось, что уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повышен до желтого.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорилось в предупреждении Гидрометцентра.

Уточнялось, что в северных, восточных и западных областях ЦФО уровень погодной опасности также будет повышен не только из-за ветра, но и из-за грозового предупреждения. В южных областях продолжает действовать предупреждение о высокой пожароопасности.