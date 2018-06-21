Синоптики рассказали о жаркой пятнице в Москве

В центре погоды «Фобос» заявили, что пятница, 22 июня, в столице может стать самым теплым днем с начала года. Об этом сообщается на сайте центра.

«Воздух в Москве успеет прогреться до +28–30°С», — говорится в сообщении.

Как отмечается, предстоящее потепление связано с тем, что «центральные области Европейской России окажутся в теплом секторе приближающегося циклона».

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В центре также добавили, что на данный момент самым теплым днем этого лета в Москве было 19 июня, когда температура воздуха достигла +28°С.

Ранее сообщалось, что в центре погоды «Фобос» предупредили жителей столицы о похолодании, которое произойдет к 23 и 24 июня.