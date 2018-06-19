Моряки со стоящего в Китае российского судна попросили о репатриации

Моряки с российского судна «Петр Великий», стоящего в Шанхае на ремонте, попросили профсоюз оказать им помощь в репатриации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков.

По данным профсоюза, на борту корабля находятся 19 членов экипажа. 12 июня их контракт закончился, задерживается выплата зарплаты, кроме того, на судне существуют проблемы с провизией.

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«Семь человек требовали репатриации, кроме того на борту были люди, которым требовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что моряки из России и Украины, находящиеся на судне Tredecim в Японии, попросили о репатриации.