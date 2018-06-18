В Польше туристический автобус съехал в кювет, есть погибшие
В Польше в результате ДТП с автобусом погибли два человека и пострадали еще 16. Об этом сообщает RMF FM.
Как отмечается, инцидент произошел в Константиново Куявско-Поморского воеводства на трассе номер 91. Согласно имеющейся информации туристический автобус с 50 пассажирами выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет.
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«Погибли два человека, ранены 16 человек», — говорится в сообщении.
В настоящее время движение на месте аварии ограничено, там работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в Нидерландах автобус въехал в пешеходов, в результате чего погиб один человек.