Медведев поздравил медработников с профессиональным праздником

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников медицинских учреждений с Днем медицинского работника. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником всех, кто посвятил себя сохранению и укреплению здоровья людей. Большое спасибо за ваш благородный труд и преданность профессии. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!», — написал Медведев в поздравительной телеграмме.

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По его словам, благодаря российским медработникам удается побеждать тяжелые болезни, обеспечивать рост продолжительности активной жизни людей.

Как отмечается, в своем поздравлении Медведев также процитировал известного врача Федора Гааза заявив, что «медицина есть царица наук».