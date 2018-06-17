Из ТЦ в Уфе эвакуировали 200 человек из-за задымления

В Уфе из торгового центра «Гостиный двор» эвакуировали 200 человек из-за задымления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное управлении МЧС России по Башкирии.

По данным ведомства, после поступления сообщения о задымлении в ТЦ выехали пожарные подразделения.

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Как отмечается, в настоящее время проводится разведка источника задымления.

Ранее сообщалось, что ТЦ в Марьиной роще эвакуировали из-за короткого замыкания.

Как отмечалось, в столичном районе Марьина роща была произведена эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Капитолий» из-за короткого замыкания в здании, которое вызвало задымление.