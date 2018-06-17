В США задержан подозреваемый в стрельбе на художественной выставке

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого после того, как в результате стрельбы на выставке Art All Night в штате Нью-Джерси один человек погиб и еще 20 пострадали, передает Fox News.

По словам прокурора округа Мерсер Анджело Онофри, 16 из 20 пострадавших получили огнестрельные ранения и были доставлены в местные больницы.

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Причины нападения на данный момент неизвестны. Сообщалось о полицейском, находившемся не при исполнении, который открыл ответный огонь после начала стрельбы.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл огонь на художественной выставке в США.