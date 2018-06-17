В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,3
В Мексике было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
«Эпицентр землетрясения находился на глубине 57 км в 1 км от города Атлиака», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что у побережья Тонга произошло емлетрясение магнитудой 5,6.
Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 100 километрах к северо-западу от Хихифо.