В Колорадо мужчина хотел застрелить енота, а прострелил себе ногу
Полиция города Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо сообщила, что 67-летний мужчина был ранен при попытке застрелить енота, сообщает Associated Press.
Стрельба произошла около полуночи по местному времени. Мужчина был госпитализирован в местную больницу.
Реклама
Потерпевший рассказал, что хотел застрелить енота из пистолета, но попал себе в ногу.
Мужчина будет вызван в суд из-за нелегального хранения и использования оружия.
Судьба енота не известна.
Ранее сообщалось, что в городе Сент-Пол в Миннесоте енот-экстримал по стене залез на крышу 23-этажного здания.