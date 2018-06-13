В Колорадо мужчина хотел застрелить енота, а прострелил себе ногу

Полиция города Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо сообщила, что 67-летний мужчина был ранен при попытке застрелить енота, сообщает Associated Press.

Стрельба произошла около полуночи по местному времени. Мужчина был госпитализирован в местную больницу.

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Потерпевший рассказал, что хотел застрелить енота из пистолета, но попал себе в ногу.

Мужчина будет вызван в суд из-за нелегального хранения и использования оружия.

Судьба енота не известна.

Ранее сообщалось, что в городе Сент-Пол в Миннесоте енот-экстримал по стене залез на крышу 23-этажного здания.