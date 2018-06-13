Названы многочисленные причины массового отравления детей на Урале

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщила о результатах завершившегося расследования вспышки кишечной инфекции в детском лагере в Кушве, где отравились 64 человека, передает РИА «Новости»

«Установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока (повар, мойщица посуды), факторы, повлиявшие на возникновение вспышки. Выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения поточности движения сырья и готовой продукции, нарушения правил личной гигиены персоналом, фактическое меню не соответствовало примерному меню», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что работа оздоровительного лагеря будет возобновлена под особым контролем Роспотребнадзора после того, как будут устранены все нарушения.