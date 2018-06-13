Моряки России и Украины попросили о репатриации из Японии

Трое российских и один украинский моряк, которые не могут покинуть судно Tredecim в японском Вакканае, попросили российские власти о помощи с возвращением в Россию, передает РИА «Новости» заявление председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николая Суханова.

«Судно, занимаясь доставкой грузов, получило повреждение в проливе Лаперуза, после чего было доставлено в японский порт для ремонта. После этого значительная часть экипажа поехала домой, а четверых оставили на судне», — сказал Суханов.

Реклама

Он отметил, что среди оставшихся на судне житель Находки, сахалинец, житель Волгоградской области и один украинец. По словам Суханова, обещания о снятии моряков с судна «затянулись». Также есть сведения о том, что моряки испытывают проблемы с поставками продовольствия, около полугода они не получали зарплату.

Суханов добавил, что в данный момент неизвестно название компании, которая наняла моряков, так как они не имеют при себе договоров. Сами моряки рассказали, что они не смогли связаться с работодателем. По их словам, одному члену экипажа требуется медицинская помощь, возможно, оперативное вмешательство.

Отмечается, что судно Tredecim приписано к порту Танзании.

Ранее сообщалось, что в Эстонии арестовали российское судно.