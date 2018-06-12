В Москве во вторник ожидается до +25°С

В Москве во вторник, 12 июня, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/c, при грозе порывы ветра могут достигать 20 м/с.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее в МЧС предупредили жителей Московской области о сильном тумане. Во второй половине ночи и утром 12 июня местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. В МЧС призвали жителей Подмосковья быть внимательными, а также позаботиться о своей безопасности в связи с плохой видимостью. Водителям порекомендовали снизить скорость, отказаться от лишних маневров и включить противотуманное освещение.