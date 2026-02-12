Размер шрифта
Культура

В США скончалась звезда сериала «Бухта Доусона»

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик скончался в возрасте 48 лет
Joseph Marzullo/imago-images.de/Global Look Press

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по ведущей роли в сериале «Бухта Доусона», скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам жены актера Кимберли Ван Дер Бик, ее муж мирно скончался сегодня утром.

«Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Многое еще предстоит рассказать о его пожеланиях, любви к человечеству и святости времени. Эти дни настанут. А пока мы просим о мире и уединении, пока мы скорбим по нашему любимому мужу, отцу, сыну, брату и другу», — написала она в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ноябре 2024 года стало известно, что Ван Дер Бик борется с колоректальным раком — раком толстой или прямой кишки. Тогда актер рассказывал, что проходит лечение и, несмотря на пугающий диагноз, у него был повод для оптимизма.

Ван Дер Бик был женат на Кимберли Брук, от которой у него шестеро детей: дочери Оливия, Аннабель, Эмилия и Гвендолин, а также двое сыновей, Джошуа и Джеремия.

Ранее Ван Дер Бик заявил, что из-за рака научился любить себя.
 
