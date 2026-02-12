Европейский союз мог бы вернуть России замороженные активы в качестве меры деэскалации вместо выделения Украине кредита. Об этом в социальной сети Х заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Евросоюз мог бы предложить РФ вернуть заблокированные активы в качестве меры деэскалации в рамках подготовки к мирным переговорам. Вместо этого ЕС заявляет о «праве использовать активы в будущем на благо Украины», — написал он.

Мема также отметил, что Европа имела шанс получить свое место за столом переговоров, но Евросоюз «продолжает стратегию провала».

9 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала ответа на предложение главы РФ Владимира Путина направить в Совет мира часть замороженных в США российских активов.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России. Большинство стран ЕС отказались от вступления в состав органа, а президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сначала должны изучить все документы, а уже потом принимать решение. 21 января Путин предположил, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

Ранее в США спрогнозировали провал «Совета мира» по Газе.