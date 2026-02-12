Размер шрифта
В Грузии заявили о намерении Европы насаждать демократию танками

Папуашвили: Европа готова ввести танки в Грузию для установления демократии
Irakli Gedenidze/Reuters

Некоторые европейские лидеры для «установления демократии» готовы отправить в Грузию танки, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Об этом сообщает Первый канал телевидения Грузии.

По словам Папуашвили, он видит, что некоторые политики в Брюсселе и столицах других европейских стран не намерены ограничиваться санкциями против Тбилиси, а готовы для «установления демократии» ввести в Грузию танки. Но у них, подчеркнул спикер парламента, нет таких возможностей.

11 февраля вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани заявила, что решение Европейского союза отменить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов из-за якобы «отступления от демократии» является «безрезультатным шантажом».

В декабре прошлого года стало известно, что Европейская комиссия рассматривает возможность отмены безвизового режима для Грузии в полном объеме в случае, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации, выдвигаемые Евросоюзом.

Еврокомиссия объяснила данные меры тем, что Грузия приняла ряд законов, включая закон «О прозрачности иностранного влияния», «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также закон «О регистрации иностранных агентов», которые, по мнению европейских чиновников, идут вразрез с обязательствами, взятыми на себя Тбилиси перед Евросоюзом.

Ранее Тбилиси обвинил Польшу и Францию в атаке на грузинскую экономику.
 
