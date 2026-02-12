Германия направит истребители в рамках арктической миссии НАТО

Германия направит четыре истребителя Eurofighter на первый этап своего участия в миссии НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой»). Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе брифинга перед заседанием в Брюсселе министров обороны стран Европейского союза, передает РИА Новости.

«На первом этапе (миссии. — прим. ред.) речь идет о четырех истребителях Eurofighter и соответствующих возможностях дозаправки в воздухе», — сказал он.

Писториус отметил, что более подробную информацию относительно дальнейших действий в рамках миссии обсудят на встрече министров обороны стран НАТО 12 февраля. Он также указал на «важную роль» Арктики и Крайнего Севера для безопасности Европы и Северной Америки. По его словам, это связано с тем, что морские проходы между Гренландией, Великобританией и Исландией имеют ключевое значение для выходов в Северную Атлантику и обратно, в том числе для подлодок из России.

«Так что мы участвуем в этом сейчас, но участвовали и в прошлом», — заключил министр обороны Германии.

До этого стало известно, что Североатлантический альянс запустил миссию Arctic Sentry («Арктический часовой») для расширения военного присутствия в Арктике.

