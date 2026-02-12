Россиян предупредили, кто лишится премии в этом году

Изменения на рынке труда приводят к тому, что работодатели пересматривают условия вознаграждения для сотрудников. По наблюдениям, заморозку индексации в этом году рассматривают или уже применяют до 40% работодателей, рассказала «Газете.Ru» Ольга Федченко, руководитель HR-блока СК10.

«Компании пересматривают бонусные модели — KPI, квартальные и годовые премии. Вряд ли мы увидим полный отказ от премий, скорее снижение коэффициентов или повышение порогов выполнения KPI. Этот тренд сейчас наиболее заметен в строительстве, промышленности, отчасти IT-сегменте, а также в маркетинге. Менее всего он выражен в продажах с прямой привязкой к выручке, дефицитных инженерных и технических ролях, ключевых управленцах и «узких» экспертах», — говорит эксперт.

По словам Федченко, самой популярной механикой становится пересмотр KPI в сторону его увеличения. Кроме того, компании также практикуют откладывание выплаты бонусной части. А в некоторых случаях регулярные бонусы заменяются разовыми выплатами. При этом фиксированную часть сокращают крайне редко, поскольку это снижает уровень доверия к компании, повышает юридические риски и почти гарантированно запускает текучку кадров.

«Чаще всего под такие изменения попадают представители middle-менеджмента из-за их высокой стоимости и не всегда прямого влияния на доход компании. К этой же категории относится бэк-офис и поддерживающие функции, а также новые сотрудники, поскольку для них проще пересмотреть условия. При этом наименее уязвимы сильные специалисты с подтвержденным результатом, редкие эксперты, и сотрудники, напрямую влияющие на выручку или запуск проектов», — заявила она.

Меняя условия вознаграждения, работодатели готовы на «мягкую компенсацию», предлагая сотрудникам гибкий график и гибрид, сохранение ДМС, обучение внутри компании, развитие и карьерные треки, а также разовые бонусы. Однако в долгосрочной перспективе очевидно, что если у сотрудника падает совокупный доход, то бенефиты работают слабо. Они эффективны, когда базовый уровень дохода сохранен, есть доверие к компании и понятно, что меры временные.

«Более экономный и взвешенный подход в 2026 году действительно становится новой нормой для рынка. Мы учимся действовать без избыточных расходов, сотрудники — трезвее оценивать риски, а рынок — искать новый баланс между ожиданиями и возможностями. Выигрывают те, кто честно объясняет правила игры и не экономит на доверии», — подчеркнула эксперт.

