Число погибших от столкновения баржи и катамарана в Волгограде увеличилось до восьми

В Волгограде обнаружили еще семь погибших при столкновении баржи и катамарана. Об этом сообщает местный телеканал v1.ru.

Отмечается, что в настоящее время число погибших в результате столкновения составляет восемь человек. Еще шестерых удалось спасти.

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«Количество погибших при столкновении катамарана и баржи в Волгограде увеличилось до восьми человек», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, среди погибших мужчина и четыре девушки, их личности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что результате столкновения баржи и катамарана в Волгограде погиб один человек, еще девять числятся пропавшими без вести.