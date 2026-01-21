Популярная добавка может снижать эффективность лечения рака, выяснили ученые

Биотин, который многие онкологические пациенты принимают для укрепления волос и ногтей, может искажать результаты анализов и мешать врачам правильно оценивать течение болезни. К такому выводу пришли онкологи из Медицинского центра Университета штата Огайо. Результаты исследования опубликованы в журнале JCO Oncology Practice.

Авторы предупреждают, что биотин (витамин B7) не влияет напрямую на гормоны или опухолевые маркеры, но способен нарушать работу лабораторных тестов, основанных на биотин-зависимых реакциях. В результате показатели крови могут быть ложно завышены или занижены, что создает риск неправильных клинических решений.

Наибольшую опасность это представляет при наблюдении за пациентами с раком молочной железы, простаты, щитовидной железы и яичников, где анализы крови используются для оценки эффективности терапии и раннего выявления рецидивов. Искажение результатов может привести к задержке лечения или ошибочной интерпретации состояния пациента.

При этом убедительных доказательств того, что биотин действительно помогает при выпадении волос на фоне противоопухолевой терапии, пока нет. Врачи отмечают, что многие пациенты начинают принимать добавку самостоятельно — по советам из интернета или знакомых, не сообщая об этом лечащему врачу.

Исследователи подчеркивают, что даже «безобидные» витамины и БАДы могут быть небезопасны при онкологических заболеваниях. В качестве более надежной альтернативы для борьбы с выпадением волос они называют миноксидил — средство с доказанной эффективностью. Главная рекомендация специалистов — обязательно обсуждать любые добавки и препараты с врачом во время и после лечения рака.

