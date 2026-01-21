На российском химпредприятии произошел взрыв

Один человек пострадал в результате взрыва на химзаводе под Нижним Новгородом

В Нижегородской области один человек пострадал в результате на производстве ООО «Синтез ПКЖ». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на региональном сайте Госинспекции труда.

По предварительным данным, вечером 20 января на предприятии произошел взрыв карбонильного железа. В результате происшествия травмы получил 38-летний сотрудник. Тяжесть его состояния, а также причины произошедшего не уточняются.

Согласно открытым данным, «Синтез-ПКЖ» является единственным в России и странах СНГ производителем и поставщиком порошков карбонильного железа. Предприятие расположено в городе Дзержинск Нижегородской области. Карбонильное железо — это реагент, который используют для производства высокоточных медицинских и металлообрабатывающих инструментов, а также радиотехнических изделий.

В октябре прошлого года на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности.

