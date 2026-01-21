За Алсу борется 38‑летний криптомиллионер, осыпавший подарками Бузову

В окружении певицы Алсу появился состоятельный поклонник — российский бизнесмен, который активно ухаживает за ней. Об этом сообщили kp.ru знакомые певицы.

Как утверждает издание, пара сблизилась в прошлом году и уже не раз появлялась вместе на мероприятиях. Алсу и ее ухажера, например, часто видели в ресторанах в компании высокого блондина во время новогодних каникул певицы в Дубае.

«Они отдыхали в компании Джигана, Тимати и других общих друзей. Новый поклонник на четыре года моложе Алсу, ему 38 лет», — раскрыли инсайдеры.

СМИ выяснило, что новый друг певицы начинал карьеру в банковской сфере, затем перешел в криптовалюту и благодаря удачным инвестициям стал состоятельным. До этого бизнесмен пытался завоевать сердце Ольги Бузовой, задаривая артистку украшениями с бриллиантами и дорогими сумками. Также утверждается, что предприниматель подарил Бузовой минивэн Mercedes-Benz V-Класс XL 300 стоимостью до 40 млн рублей.

В окружении Алсу отмечают, что ее общение с предпринимателем остается дружеским, но она принимает его знаки внимания. Не исключено, что именно при его поддержке состоялся выход ремейка хита «Зимний сон» с рэпером Джиганом.

