Адвокат Джигана о разделе имущества рэпера с женой: «Надеюсь, удастся урегулировать дело миром»

Адвокат Джигана Сергей Жорин рассказал, что надеется на мирное урегулирование дела о разделе имущества рэпера с женой Оксаной Самойловой. Он признался «Газете.Ru», что важно сохранить хорошие отношения супругов.

Исполнитель намерен после развода оставить себе половину имущества, несмотря на то, что в брачном договоре прописаны другие условия. Сергей Жорин делился, что собирается оспорить брачный договор, так как в момент подписания артист находился в уязвимом состоянии. Сторона Оксаны Самойловой на требования Джигана не отреагировала. Как рассказал адвокат рэпера, переговоров по этому вопросу пока не было.

«Мне неизвестна реакция и настрой Оксаны, но я надеюсь, что сторонам удастся урегулировать дело миром. Это самый лучший вариант в таких ситуациях. Крайне важно, чтобы по итогу процесса у пока еще супругов сохранились уважение и доверие друг к другу, поскольку они воспитывают четверых детей и, как мне кажется, являются хорошими родителями», — отметил Сергей Жорин.

Суд по делу о разводе Джигана и Оксаны Самойловой состоялся 19 января. Бракоразводный процесс был приостановлен в связи с требованием рэпера признать брачный договор недействительным.

Ранее юрист Ольга Власова рассказала, что Джиган не сможет признать брачный договор недействительным.