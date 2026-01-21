Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

Адвокат Джигана о разделе имущества рэпера с женой: «Надеюсь, удастся урегулировать дело миром»

Адвокат Джигана Жорин: рэпер с женой могут решить вопрос раздела имущества мирно
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Адвокат Джигана Сергей Жорин рассказал, что надеется на мирное урегулирование дела о разделе имущества рэпера с женой Оксаной Самойловой. Он признался «Газете.Ru», что важно сохранить хорошие отношения супругов.

Исполнитель намерен после развода оставить себе половину имущества, несмотря на то, что в брачном договоре прописаны другие условия. Сергей Жорин делился, что собирается оспорить брачный договор, так как в момент подписания артист находился в уязвимом состоянии. Сторона Оксаны Самойловой на требования Джигана не отреагировала. Как рассказал адвокат рэпера, переговоров по этому вопросу пока не было.

«Мне неизвестна реакция и настрой Оксаны, но я надеюсь, что сторонам удастся урегулировать дело миром. Это самый лучший вариант в таких ситуациях. Крайне важно, чтобы по итогу процесса у пока еще супругов сохранились уважение и доверие друг к другу, поскольку они воспитывают четверых детей и, как мне кажется, являются хорошими родителями», — отметил Сергей Жорин.

Суд по делу о разводе Джигана и Оксаны Самойловой состоялся 19 января. Бракоразводный процесс был приостановлен в связи с требованием рэпера признать брачный договор недействительным.

Ранее юрист Ольга Власова рассказала, что Джиган не сможет признать брачный договор недействительным.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672829_rnd_8",
    "video_id": "record::d9c89499-0b57-413d-9c6a-f82904ee59ea"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+