Москвичам спрогнозировали аномально сильные, но недолгие морозы

В течение этой недели в столичном регионе будет постепенно холодать, пик морозов придется на предстоящие выходные – температура воздуха будет ниже климатической нормы. Однако такое внезапное похолодание продлится недолго и вскоре отступит, пообещала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, с 22 января температура начнет снижаться, ожидается -8…-10 градусов в столице и -8…-13 градусов по области. В пятницу, 23 января, будет еще холоднее. Так, ночью температура воздуха будет колебаться от -15 до -20 градусов, днем составит ниже -10 градусов.

«Пик морозов придется на выходные дни. Ночью в субботу -25…-20 градусов, а в воскресенье ночью -28…-23 градусов. Дневная температура будет в пределах -18…-13 градусов. Это ниже климатической нормы», — отметила Позднякова.

Однако такая волна морозной погоды не задержится в Москве и Московской области, сразу после выходных станет заметно теплее. На 27 января синоптик спрогнозировала жителям столицы -5…-10 градусов в дневные часы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозы до −20 градусов сохранятся в Москве как минимум до середины следующей недели. По его словам, пока сложно назвать точную дату изменения погодной ситуации, однако, по предварительным расчетам, потепление ожидается в среду, 28 января. Он пояснил, что к этому времени атмосферное давление начнет снижаться, что приведет к росту температур.

Ранее россиян призвали подготовиться к надвигающимся арктическим морозам.