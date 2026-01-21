Эксперты оценили перспективы появления большого количества венесуэльской нефти на рынке

Появление большого количества венесуэльской нефти может оказать влияние на рынок в краткосрочной перспективе. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), передает ТАСС.

«Для обеспечения роста поставок до исторически максимального уровня необходимы политические и инвестиционные условия, обеспечивающие стабильность и рентабельность в финансовой, налоговой, правовой регуляторной областях и в сфере безопасности», — говорится в отчете агентства.

МЭА отмечает, что имеющие доступ к венесуэльской нефти компании могут получать прибыль и на ранних этапах добычи.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

