Премьер Канады назвал средние державы будущим нового миропорядка

Канада и весь остальной мир сегодня находятся на переломном этапе, средние державы могут построить новый порядок в эпоху неограниченной власти великих держав. Об этом заявил премьер-министр Канады Карни, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает The Washington Post.

«Сегодня я расскажу о разрыве в мировом порядке, о конце красивой истории и начале жестокой реальности, где геополитика между великими державами не подчиняется никаким ограничениям», — заявил канадский премьер.

По его словам, средние державы могут построить новый порядок, воплощенный в общих ценностях, таких как уважение прав человека, «суверенитет и территориальная целостность государств». Политик уточнил, что это страны, которые не являются сверхдержавами, но все же имеют значение на международной арене.

«Назовем вещи своими именами — это система усиливающегося соперничества великих держав, где самые могущественные преследуют свои интересы, используя экономическую интеграцию в качестве принуждения», — высказал мнение Карни.

Он добавил, что великие державы начали использовать экономическую интеграцию как оружие, финансовые тарифы как рычаги давления, финансовую инфраструктуру как принуждение, а цепочки поставок как уязвимые точки, которые можно использовать против слабых стран. Таким образом Карни намекал на внешнюю политику президента США Дональда Трампа.

В 2025 году Трамп неоднократно заявлял, что Канаде следует стать 51-м штатом. По его словам, США нет смысла «субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год», если она не станет американским штатом.

Ранее в Канаде разработали модель военного вторжения США.