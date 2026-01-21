Командир «Ахмата» Алаудинов дал совет старшеклассникам

Командир отрядов Вооруженных сил России, объединенных под общим наименованием «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов в Шуваловской школе №1448 города Москвы провел встречу со школьниками. Об этом говорится в сообществе учебного заведения в Telegram-канале.

В ходе общения генерал дал совет старшеклассникам. Он призвал учеников любить родителей и читать как можно больше русской классики. Юношам Алаудинов порекомендовал быть честными, указав, что честность является «главным качеством мужчины».

До этого Алаудинов ответил считающим «Ахмат» «тиктоковцами». Он подчеркнул, что спецназ никогда не прятался за кем-либо в зоне СВО и всегда выполнял поставленные задачи. Алаудинов указал, что военнослужащие «Ахмата» за время специальной военной операции заняли большое число населенных пунктов, принимали участие в отражении украинского контрнаступления и изгнании ВСУ с территории Курской области.

Ранее глава «Ахмата» записал обращение к Вассерману со словами «спрашивалка не выросла».