Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Командир «Ахмата» Алаудинов дал совет старшеклассникам

Командир «Ахмата» Алаудинов призвал старшеклассников больше читать классику
Telegram-канал «Шуваловская школа 1448»

Командир отрядов Вооруженных сил России, объединенных под общим наименованием «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов в Шуваловской школе №1448 города Москвы провел встречу со школьниками. Об этом говорится в сообществе учебного заведения в Telegram-канале.

В ходе общения генерал дал совет старшеклассникам. Он призвал учеников любить родителей и читать как можно больше русской классики. Юношам Алаудинов порекомендовал быть честными, указав, что честность является «главным качеством мужчины».

До этого Алаудинов ответил считающим «Ахмат» «тиктоковцами». Он подчеркнул, что спецназ никогда не прятался за кем-либо в зоне СВО и всегда выполнял поставленные задачи. Алаудинов указал, что военнослужащие «Ахмата» за время специальной военной операции заняли большое число населенных пунктов, принимали участие в отражении украинского контрнаступления и изгнании ВСУ с территории Курской области.

Ранее глава «Ахмата» записал обращение к Вассерману со словами «спрашивалка не выросла».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672535_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+