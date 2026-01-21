Размер шрифта
Владельцы кроссоверов Porsche столкнулись с блокировкой двигателей

Mash: у двух моделей Porsche будет обновлено ПО для блоков управления двигателем
Владельцам автомобилей Porsche в России потребуется оплатить услугу по отключению штатной спутниковой противоугонной системы из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы, влияющих на работу подобных систем. Как сообщает Telegram-канал Mash, мощные помехи от средств РЭБ приводят к блокировке двигателя.

По информации источника журналистов, российские специалисты уже разрабатывают специальное обновление программного обеспечения для блоков управления двигателем, которое позволит отключить функцию спутниковой блокировки. Стоимость услуги оценивается в 150 тыс. рублей.

Причиной неисправности является встроенный eSIM-модуль в силовом агрегате. Наиболее часто с данной проблемой сталкиваются владельцы кроссоверов Porsche Macan и Cayenne, выпущенных в 2016–2018 годах.

Во время разработки программного обеспечения автовладельцам предлагаются временные способы устранения проблемы. В частности, возможна деактивация модуля спутникового слежения VTS и антенн, стоимость которой составляет около 28 тыс. рублей. Также применяется так называемый «народный» метод — экранирование блока управления двигателем фольгой, оцениваемое в 8 тыс. рублей.

Кроме того, на рынке уже появились предложения по отключению системы VTS от частных исполнителей, предлагающих свои услуги за 120 тыс. рублей.

В декабре системный сбой обездвижил сотни автомобилей Porsche в России. Как выяснила «Газета.Ru», подобные случаи грозят автомобилям всех брендов немецкой группы Volkswagen. Владельцы переставших заводиться немецких машин вынуждены обращаться к хакерам для удаления VIN-номеров из базы немецкого автопроизводителя.

Ранее россиянам назвали три самых бесполезных противоугонных системы.

