Роспотребнадзор предупредил о вспышке неизвестной лихорадки в Уганде

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке неизвестной лихорадки на территории Уганды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вспышка не диагностированного инфекционного заболевания среди 14-ти детей, 9 из которых скончались на востоке Уганды, стала причиной разбирательства в парламенте страны 24 мая», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, врачи лечебных учреждений, в которые госпитализированы дети, не могут поставить диагноз. В то же время, по их мнению, клиническая картина свидетельствует о геморрагической лихорадке, причина которой неизвестна.

Ведомство добавляет, что угандийские власти держат ситуацию под контролем, однако просит россиян учитывать эту информацию в поездках.