Полиция сообщила об 1,7 тыс участников согласованного митинга оппозиции в Москве

В согласованной акции оппозиции на проспекте Сахарова в Москве принимают участие приблизительно 1,7 тыс человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МВД по столице.

Отмечается, что перед собравшимися участниками выступают представители оппозиционных партий «Яблоко», «Гражданская инициатива», ПАРНАС и других общественно-политических движений.

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«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности», — говорится в сообщении московского ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла согласованная с властями города акция «За свободный интернет».