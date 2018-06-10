На вечеринке в Северном Голливуде произошла стрельба

В Северном Голливуде произошла стрельба, в результате которой были госпитализированы семь человек. Об этом сообщает NBC.

Как отмечается, стрельба началась примерно в 1.00 (11.00 мск) на Тиара-стрит во время вечеринки в частном доме.

По данным пожарной службы, пять пострадавших доставлены в медицинские учреждения с огнестрельными ранениями, а двое других имеют ранению иного характера.

Ранее полиция США задержала женщину, которая открыла стрельбу на пути к «рок-н-ролльному марафону» в Сан-Диего. Подозреваемая была задержана через час после инцидента, при ней найдено пневматическое оружие.