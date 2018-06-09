В Москве в подъезде жилого дома нашли каракала
В Москве в подъезде жилого дома на Кутузовском проспекте обнаружили каракала, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Владелец одной из квартир дома держал у себя каракала. Как выяснилось, дверь в квартиру сегодня была плохо заперта, и степная рысь выбежала на лестничную клетку, где находилась некоторое время», — рассказал он.
Источник добавил, что зверя уже привезли в центр реабилитации диких животных. Сейчас ведется проверка условий содержания рыси.
Ранее сообщалось, что в Зеленограде нашли привязанную к дереву рысь. В Департаменте природопользования отметили, что в Москве в последнее время участились случаи, когда диких животных находят на улице. Сообщалось, что рысь спасли и передали в центр реабилитации в Подмосковье.