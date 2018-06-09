В Москве в подъезде жилого дома нашли каракала

<img src="//img.gazeta.ru/files3/431/11792431/Depositphotos_44809009_xl-2015-pic905-895x505-19327.jpg">

В Москве в подъезде жилого дома на Кутузовском проспекте обнаружили каракала, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Владелец одной из квартир дома держал у себя каракала. Как выяснилось, дверь в квартиру сегодня была плохо заперта, и степная рысь выбежала на лестничную клетку, где находилась некоторое время», — рассказал он.

Реклама

Источник добавил, что зверя уже привезли в центр реабилитации диких животных. Сейчас ведется проверка условий содержания рыси.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде нашли привязанную к дереву рысь. В Департаменте природопользования отметили, что в Москве в последнее время участились случаи, когда диких животных находят на улице. Сообщалось, что рысь спасли и передали в центр реабилитации в Подмосковье.