В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в Москве выпало около 20% от месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя центра погоды «Фобос».

Отмечается, что на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 15 мм осадков.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу, 9 июня, ожидается до +14°С. Местами может пройти небольшой дождь.

Синоптики прогнозировали, что потепление до +24°С ожидается в Москве к следующему вторнику, 12 июня. Уточнялось, что в субботу, 9 июня, в тылу циклона местами пройдет небольшой дождь, температура в Москве составит от +14 до +16°С. Воскресенье синоптики пообещали без осадков, с такими же показаниями термометров, как и накануне.