Порошенко предложил отменить залог по коррупционным преступлениям на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости отмены возможности внесения денежного залога по наиболее тяжким коррупционным преступлениям, сообщают «Украинские новости».

По его словам, «принципиальная позиция» украинских властей состоит в том, чтобы все коррупционеры оказывались на скамье подсудимых. Порошенко посчитал, что этого не происходит, так как подозреваемые в подобных преступлениях вносят денежный залог.

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«Я абсолютно убежден, что по наиболее тяжким коррупционным преступлениям денежный залог необходимо отменить», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко сравнил церковь с соцсетью.