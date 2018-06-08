Более 30 детей госпитализированы из лагеря на Урале

В городе Кушва 33 ребенка госпитализированы из детского лагеря «Сосновый бор» с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, дети были доставлены в городскую больницу, у всех пострадавших одинаковые симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание.

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Как отмечается, в настоящее время состояние всех детей — удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту госпитализации детей из лагеря «Сосновый бор».

В прошлом году более 10 школьников были госпитализированы из лагеря в Забайкалье.