В Москве в пятницу ожидается до +17°С

В Москве в пятницу, 8 июня, ожидается до +17°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +15 до +17°С.

Днем облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер западный, 7-12 м/c, местами порывы до 14-19 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что потепление до +24°С ожидается в Москве ко вторнику, 12 июня.

Также ранее управление МЧС по столичному региону предупредило москвичей о сильных порывах ветра в течение дня. В связи с этим горожан призвали быть внимательными и осторожными.