Путин не слышал о ситуации вокруг Слуцкого

Российский президент Владимир Путин заявил, что раньше не слышал о ситуации вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, он не слышал об истории с обвинениями журналисток в адрес Слуцкого.

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Он также подчеркнул, что для решения подобных вопросов есть суд.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Слуцкого не относится к компетенции Кремля и не подлежит комментированию.

Несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, у здания Госдумы прошли пикеты с требованием его отставки. Слуцкий заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.