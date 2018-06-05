Путин рассказал об ожиданиях россиян от полиции

Президент России Владимир Путин в своем поздравительном письме участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного 300-летию российской полиции, написал, что общество ожидает от сотрудников правоохранительных органов серьезных результатов в борьбе с преступностью и коррупцией. Письмо было опубликовано на официальном сайте главы государства.

«Общество ждет от вас серьезных результатов в борьбе с преступностью, коррупцией, другими угрозами безопасности. Это трудная и в высшей степени ответственная миссия, требующая не только опыта и компетентности, но и безупречных личных качеств», — написал Путин.

Он также отметил, что «лучшие представители» органов внутренних дел «демонстрировали стойкость и мужество, твёрдо стояли на страже закона» в самых сложных ситуациях.